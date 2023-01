People: L’actrice Virginie s’est mariée avec l’international Sénégalais Moustapha Name

L’actrice Virginie s’est mariée avec l’international sénégalais Moustapha Name ce dimanche. L’union entre les deux tourtereaux a été célébrée à Dakar mais la cérémonie a eu lieu en France où Virginie est basée actuellement, cette dernière a fait un témoignage poignant à l’endroit de son mari rappelant les circonstances de leur rencontre et la sincérité de leurs sentiments.

Alors que presque tout le monde lui prétait une relation avec Bamba Dieng, Virginie et Moustapha Name en ont surpris plus d’un.

Partager : Tweet



WhatsApp