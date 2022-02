La chanteuse Franco-malienne Aya Danioko plus connue sous son nom d’artiste Aya Nakamura est l’une des artistes les plus suivis sur les réseaux sociaux à travers le monde.Lauréate de la « Victoires de la musique » 2022 dans la catégorie de l’album le plus streamé d’une artiste féminine avec « Aya », la native de Bamako est devenue la première chanteuse française à dépasser la barre de 3 milliards de vues sur la plateforme de vidéo, YouTube.

La jeune chanteuse a récemment fait la « Une » du magazine économique américain Forbes, il y a quelques jours et qu’elle avait partagée sur son compte Instagram, Aya Nakamura continue de gagner en notoriété dans le monde. Avec 6,4 M d’abonnés, la chanteuse est passée de 2 à 3 milliards de vues uniquement sur sa chaîne YouTube, en seulement 6 ans.

Sa chaine Youtube a été officiellement crée le 20 juin 2016. Certaines de ses chansons comme Djadja (plus de 839 millions de vues), Copines (410 millions), Pookie (317 millions), demeurent les plus streamés sur la plateforme YouTube. Rappelons que Aya Nakamura a été sacrée meilleure artiste française aux Apple Music Awards, en 2021. Entres autres, elle a également remporté les BET awards 2021. Tout au long de sa carrière , Aya Nakamura a gagné 8 prix, dont un NRJ Music Award ainsi qu’un W9 d’or et deux Grand Prix Sacem.

La jeune femme est maman d’une petite fille et attend même son deuxième enfant d’après des photos d’elle publiées sur Instagram ou on y voit son ventre bien rond.