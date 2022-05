Dans la région de Thiès, de nombreuses personnes se sont lancées dans la commercialisation d’aliment de volaille. Mais cette activité génératrice de revenus, risque de ne plus nourrir son homme.

Car, depuis plusieurs mois, les vendeurs ne reçoivent plus le produit pour ravitailler les acteurs de la filière avicole. Ils ont fait face à la presse , ce vendredi 6 mai 2022, pour alerter l’Etat du Sénégal de leur proposer une solution alternative face à ce problème.

Pour alerter l’opinion et l’ Etat sur les difficultés rencontrées, ces derniers ont interpellé également le Président de la République, Macky Sall, de soutenir la filière avicole et d’enlever les taxes sur le maïs et le soja.