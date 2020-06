Pèlerinage à la Mecque 2020 : Seuls les résidents ont ce droit

Il y aura finalement pèlerinage à La Mecque cette année, mais en nombre limité et exclusivement pour les résidents selon vox populi. Les autorités d’Arabie saoudite ont, en effet, décidé d’autoriser un nombre limité de citoyens et résidents qui sont déjà dans le Royaume à faire le Haj de cette année. Dans un communiqué publié, hier lundi, le ministère du Haj et de la Omra a déclaré qu’à la lumière de la progression de la pandémie de coronavirus et des risques de propagation des infections dans les espaces surpeuplés et les grands rassemblements, il a été décidé que le Haj pour cette année (1441 H / 2020 AD) aura lieu grâce auquel un nombre très limité de pèlerins de diverses nationalités, résidant déjà en Arabie saoudite, pourra l’exécuter

«La décision a été prise de veiller à ce que le Haj soit exécuté de manière sûre du point de vue de la santé publique tout en observant toutes les mesures préventives et les protocoles de distanciation sociale nécessaires pour protéger les êtres humains contre les risques associés à cette pandémie et conformément aux enseignements de l’Islam en préserver la vie des êtres humains», a ajouté le communiqué exploité par «saudigazette.com.sa». «Le gouvernement du Dépositaire des Deux Saintes Mosquées est honoré de servir des millions de pèlerins Haj et Omra et il confirme que cette décision découle de la priorité absolue qu’il accorde à la préservation de la sécurité des pèlerins sur ses terres jusqu’à leur départ pour leur pays d’origine.