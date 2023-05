Passation de service entre Yankhoba Diatara et Amabou Ba : L’ancien ministre des sports salue les réalisations du Pdt Macky Sall en matière d’infrastructures sportives

Le mercredi 3 mai, une passation de service a eu lieu entre l’ancien ministre des sports, Yankhoba Diatara , et son successeur, Amabou Ba . À cette occasion, Diatara a tenu à rappeler les projets d’infrastructures sportives réalisés durant son mandat, tout en saluant la vision du Président de la République, Macky Sall.

Projets d’infrastructures sportives réalisés

Yankhoba Diatara a souligné les avancées significatives réalisées dans la construction d’infrastructures sportives de qualité au Sénégal. Parmi les projets majeurs, on compte la construction de 26 stades départementaux, la création de Palais des sports et la réhabilitation d’infrastructures sportives à travers le pays. Ces réalisations contribuent à la densification du tissu infrastructurel sportif et permettent de corriger les problèmes d’équité sociale.