Doudou Ka a passé, ce mardi le témoin, lors de la passation de service à la direction générale de l’Aéroport International Blaise Diagne de Dakar ( AIBD SA), à son successeur Abdoulaye Dièye, nouveau patron qui prend les commandes.

Après avoir rendu un vibrant hommage au Dg sortant Doudou Ka, Abdoulaye Dièye a décliné ses ambitions pour positionner l’ Aibd comme un hub aérien, vitrine du Sénégal émergent. 《 J’ai observé, en acteur averti de la vie politique et économique de notre pays, l’évolution de notre secteur d’activité, et je puis en témoigner et attester que beaucoup de progrès ont été réalisés depuis la création de la société anonyme à anticipation publique minoritaire Aibd Sa en février 2006》. Il ajoute : 《 Le nouveau visage de l’Aibd de Diass et les prometteuses mutations en cours, dans nos aéroports régionaux témoignent d’une vision stratégique savamment mise en œuvre 》.

En outre, il a salué par cordialité l’engagement de son illustre prédécesseur qui a apporté beaucoup d’innovations dans cette infrastructure aéroportuaire considérée comme un hub aérien de dernière génération, conformément à la volonté politique du Président de la République Macky Sall. Selon le nouveau Directeur général de l’Aibd, Abdoulaye Dièye, nos aéroports sont les leviers du poumon économique de notre pays dans le secteur touristique, c’est pourquoi dit – il, j’ai magnifié les chantiers déjà ouverts tels que la rénovation et le développement des aéroports régionaux, la création d’une académie internationale des métiers de l’aviation civile, le centre de maintenance aéronautique. 《 Nous avons la volonté, mais également les capacités et les ressources humaines pour porter nos ambitions légitimes au plus haut niveau de la pyramide de développement économique et social 》, assure – t – il.

Il a pris l’engagement solennel de ne ménager aucun effort pour que les espoirs placés sur lui et le personnel opérationnel, ne soient jamais déçus. Dans ce sens, il a exhorté au personnel de l’ Aibd à consolider les acquis ayant engagé davantage. 《Je veillerai à l’amélioration continue des conditions de travail pour aboutir aux résultats escomptés 》, rassure le chef de l’entreprise Socotra ( Société de Consignation et de Transport ). Il annonce une séance de travail avec tous les personnels de l’Aibd. 《Cette mission n’est pas une sinécure. Plus qu’un honneur fait à ma modeste personne, elle est un défi que nous porterons solidairement, un véritable sacerdoce 》, a – t – il laissé entendre.