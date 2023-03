Parti Rewmi Thiès : Elhadj Cissé Bèye mobilise à cité Senghor et réclame plus de considération

Elhadj Cissé Bèye, figure politique influente au sein du parti Rewmi à Thiès Est, a organisé une mobilisation à cité Senghor pour exprimer sa frustration quant à la manière dont il est traité par son propre parti. Membre du Rewmi depuis de nombreuses années, M. Cissé Bèye a exprimé son mécontentement quant à l’absence de reconnaissance de la part du parti pour ses efforts en faveur de la communauté et du parti.

Lors de la mobilisation, M. Cissé Bèye a déclaré que, bien qu’il ait toujours soutenu le président Idrissa Seck et le parti Rewmi, il est consterné par le traitement qu’il a reçu de la part de ses collègues au sein du parti. En dépit de ses années de loyauté envers le parti, il a souligné qu’il ne bénéficie pas de la considération qu’il mérite.

Il a ainsi affirmé que ses militants étaient fâchés et qu’ils réclamaient que M. Cissé Bèye forme son propre mouvement politique, ce qu’il a refusé de faire. Au lieu de cela, il a choisi de rester fidèle au parti et de continuer à travailler pour sa communauté.

Le Responsable du Rewmi a, quant à lui, rappelé qu’il avait accompagné le président Idrissa Seck pendant plus de 20 ans et que la politique n’était pas un jeu gratuit. Il a également souligné la forte mobilisation des femmes lors de la journée et a exprimé sa confiance que le président Seck entendrait les doléances de M. Cissé Bèye et de ses partisans.

En fin de mobilisation, M. Cissé Bèye a appelé ses militants à s’inscrire sur les listes électorales et à récupérer leur carte d’électeurs afin de se préparer pour les prochaines échéances électorales. Il a souligné l’importance de participer activement à la vie politique et de faire entendre leur voix.

