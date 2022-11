Parti Rewmi : Idrissa Seck rencontre ses militants à Thiès

Les responsables du Parti Rewmi des régions de Dakar et de Thiès ont eu, ce dimanche 6 novembre 2022, un tête à tête avec le président Idrissa Seck, responsable national dudit Parti. Après la rencontre ce Samedi avec le secrétariat national, le mentor du Parti Rewmi a reçu les deux régions. Plus de 112 communes avec 700 responsables ont pris part à cette rencontre d’information et d’évaluation. Tour à tour, ces derniers sont plus que jamais déterminés pour baliser le chemin au Président Idrissa Seck en direction de l’élection présidentielle de 2024.