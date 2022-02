Après la révélation des urnes qui ont donné la victoire à la coalition » Yewwi askan Wi » du Dr Babacar Diop dans la ville de Thiès et dans les trois autres communes ( Thiès Est , Nord et Ouest ) , le Parti Rewmi a fait face à la presse pour tenter d’expliquer la débâcle de la coalition Benno Bokk Yakaar enregistrée lors des élections municipales et départementales du 23 janvier dernier dans la capitale du rail et trouver des solutions idoines pour remobiliser les troupes .

Suite à une réunion d’information qui s’est tenue au siège du parti, sis au quartier Diameguene dans la commune de Thiès Est , le candidat malheureux , Saer Mangane et Cie ont échangé avec les responsables des comités électoraux de base , les militants , pour faire des évaluations partielles sur les tenants et les aboutissants du processus électoral dans cette zone afin de décliner une feuille de route pour préparer les prochaines élections législatives .

En outre , Saer Mangane et ses camarades ont promis aux militants de poursuivre la massification dans les trois communes de la ville de Thiès avec les jeunes et les femmes pour parer à toute éventualité . Ils ont décidé de suspendre le recours qu’ils voulaient introduire à la Cour d’ Appel de Thiès pour contester les irrégularités constatées au niveau de certains lieux de vote lors du scrutin du dimanche 23 janvier 2022 sur toute l’étendue du territoire de la ville .