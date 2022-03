14 mars 2021-14 mars2022. Un an jour pour jour, ce lundi, que Thione Ballago Seck, est sous terre. Un jour inoubliable pour sa famille, ses proches et ses fan’s. L’annonce de son décès, fut une surprise générale, puisque personne n’était au courant de sa maladie. Le monde de la culture venait ainsi de perdre un monument de la musique sénégalaise, un grand parolier comme on le désignait.

Le réveil a été brutal ce jour pour tout le Sénégal et au delà, le lead vocal du Raam Daan, venait d’être rappelé a Dieu laissant son public orphelin de sa belle mélodie et de ses paroles instructifs. Peint comme un homme pieux, illustre, honnête et social Ballago Ndoumé Yatma, nous laisse comme legs une musique riche en paroles dont chaque génération peut tirer des leçons de vie.

A jamais dans nos cœurs!