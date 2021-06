Partenariat avec l’IA: Plan international mise sur le football pour développer le leadership des filles

Booster le leadership des filles à travers le sport tel est le challenge que veut réussir plan international.

Ce dernier en partenariat avec l’inspection d’académie de Thiés et l’association ladies stun , a organisé des tournois d’athlétisme et de football pour les filles dans diverses écoles des communes de Thiés.

Seyni Ndour Seck, présidente de l’association ladies stun une association qui lutte pour l’automatisation des filles et le développement du football féminin au Sénégal, est d’avis que la pratique du sport en général, le football en particulier forge le caractère et participe au développement du leadership en plus de renforcer la confiance en soi; ce qui est excellent pour les filles.

Du côté de Mme Diongue, chef du bureau partenariat et genre à l’inspection d’académie de Thiés, elle affirme que au début les parents étaient réticents, car le football est connu pour être pratiqué par les garçons mais avec beaucoup de communication et de sensibilisation, ils finissent par adhérer de plus en plus au projet.

On voit que les filles s’épanouissent en classe par exemple, on voit qu’elles avaient du mal à s’exprimer, donner leurs avis, avec cette pratique du sport elles s’affirment avec confiance et montrent leurs personnalités.

Ce partenariat avec plan international compte être pérennisé dans d’autres régions ; c’est le cas à ziguinchor où le projet est entrain d’être mis en place.