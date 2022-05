On en sait un peu plus sur les listes concernées par les problèmes techniques évoqués par la commission de vérification des parrainages. Dans sa livraison du jour, le journal Observateur révèle que, sur les 15 dossiers de candidatures reçues par par la Direction générale des élections (DGE) au moins quatre ont été recalés. « Dans ce lot de de dossiers recalé, on côté ceux des coalitions And Nawlé And Liguey de l’actuel maire de Kaolack, Serigne Mboup, Jammi Gox Yi de Fadel Barro, Geum sa bopp de Bougane Gueye. Ainsi que celui de la coalition Dégât sa Gox de Adama Faye », lit-on dans le journal.

Igfm