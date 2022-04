La commune de Thiès Nord, en partenariat avec l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement ( AICD) et le ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, dans le cadre du projet d’appui pour la résilience des ménages et des groupes vulnérables contre la COVID – 19 ( PAREM), a organisé un atelier de formation en gestion simplifiée et en dynamique organisationnelle du 12 au 13 avril 2022 au CEDAF.

Plus de 250 personnes ont bénéficié de bourses économiques pour assurer la relance de leurs activités après la crise liée à la pandémie de covid – 19. Pour se relever de la crise sanitaire et reconstruire en mieux, les bailleurs ont investis dans les leadership des femmes à tous les niveaux en touchant aussi celles qui sont en situation de handicap dans les vingt ( 20) communes du Sénégal dont cinq régions.

En outre, la région de Thiès occupe une place importante dans le projet. Tour à tour, les bénéficiaires ont salué ce projet qui va relever leurs activités et les défis dans les années à venir dans la capitale du rail.