Parcours de Mouhamadou Bamba Ndiaye, ex ministre

Share on Twitter

Share on Facebook

Bamba Ndiaye était l’ ancien ministre des Affaires religieuses sous le régime de Me Wade (2010-2012).

Journaliste, arabisant, Imam Bamba Ndiaye, comme on l’appelait, avait été auparavant conseiller chargé des affaires religieuses et porte-parole du Président Abdoulaye Wade de 2006-2010. Il faisait parti des fidèles compagnons de Me Wade avec son journal Le Messager, où il le soutenait .

Après l’arrivée de Macky Sall au pouvoir, il avait quitté le PDS pour militer un temps au Grand parti de Malick Gakou. Puis, il avait rallié l’APR, peu avant la Présidentielle de 2019.

Bamba Ndiaye était alité. Le 26 juin dernier, nos confrères de Libération rapportaient qu’il a été testé positif à la Covid-19. Imam et fervent défenseur des valeurs islamiques et ardent partisan du dialogue interreligieux, il a rejoint le Tout-Puissant sans bruit, tel qu’il a vécu. La levée du corps est prévue ce samedi, à 10 heures, à l’hôpital Principal.