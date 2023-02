Pape Siré Dia appelle les Thiessois à un accueil populaire du Pdt Macky Sall à Thiés

Les jeunes réunis derrière le président du conseil départemental de Thiés Pape Siré Dia font mains et pieds pour réserver un accueil triomphal au président Macky Sall pour sa venue dans la capitale du rail.

Pape Al Maréme Faye qui gére la communication a listé les réalisations du président Macky Sall et réaffirment leur engagement derrière Pape Siré Dia pour des chantiers futurs et rayonnants avec le président Macky Sall et comptent également l’accompagner en 2024.

Ils lancent un appel à la population Thiessoise pour sortir en masse et accueillir le président Macky Sall comme il se doit dans la capitale du rail durant ce conseil des ministres décentralisé.

