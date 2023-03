Pape Ndiaye placé en garde à vue !

Le journaliste Pape Ndiaye est placé en garde à vue après sa convocation par les enquêteurs de la Sûreté urbaine. Selon Son avocat, il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrat.

«Pape Ndiaye a été entendu ce matin. Il a été placé en garde à vue en début d’après-midi pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrat», a indiqué Me Moussa Sarr, joint par iGFM. L’avocat souligne que son client est donc en garde à vue pour 48 heures et «il devrait donc être présenté au procureur le lundi», ajoute-t-il



Pour rappel, une convocation a été envoyée à Pape Ndiaye de Walfadjri par la Sûreté urbaine. Elle fait suite à un soit transmis du procureur relatif à la dernière sortie du journaliste, lors de l’émission « Petit dej » de Walfadjri. Il avait soutenu que 19 substituts du procureur se seraient opposés au renvoi de Sonko devant la Chambre criminelle.

