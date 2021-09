“PAPE MOUSSE DIOP EST DANGEREUX POUR NOTRE PARTI” MOR DIOUF RESPONSABLE DU PDS AVERTIT

La section communale de Thiès-ouest du Parti Démocratique Sénégalais, s’est réunie massivement à l’assemblée générale partie présidée par Mor DIOUF Responsable politique en direction des élections territoriales de 2023, et désigné leur candidat, Karim Meïssa WADE aux élections présidentielles de 2024 .

La communication du responsable libérale a porté sur la gestion de la politique locale des 3 communes et de Thiès –ville, la remobilisation pour la révision et les inscriptions sur les listes électorales. Enfin, il dénoncé et récusé la nomination de Pape Moussé DIOP, comme président de la Commission électorale, accusé « de travailler pour Idrissa SECK du REWMI et à ses propres intérêts.