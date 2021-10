Pape Doumbia se dévoile: “C’est moi qui crée les émissions à Prestige TV, j’ai créé 90% des séries, je suis le seul à Thiès qui…”

Pape Doumbia, le petit génie de la Télé Prestige TV se dévoile dans l’émission carte sur Table “Quand j’étais plus jeune, J’ai été Rappeur” raconte t-il. le DG de Prestige explique encore: “J’ai créé le 1er journal de Prestige TV, C’est moi qui crée les émissions à Prestige TV, j’ai créé 90% des séries, j’ai tout créé, je suis le seul à Thiès qui détient l’autorisation de Production de séries” a t-il affirmé. Aujourd’hui le Promoteur Immobilier, Pdt de Thies ca Kanam s’immisce à la Politique et est candidat à la mairie de Thies Nord. C’est dans le 2ème numéro de l’émission Carte sur Table animée par le Talentueux animateur Papis Diallo et Khady Youm en collaboration avec les sites Thiesinfo et Sen24 TV.

Articles similaires