Le leader de la coalition Mpr les serviteurs s’est enfin prononcé sur sa posture à l’hémicycle, et contrairement à Pape Diop de Bokk Guis Guis qui a rejoint la coalition au pouvoir BBY, PDF réaffirme son encrage dans l’opposition.

En effet, en conférence de presse hier, le journaliste de profession a opté pour une position de député non inscrit dans l’opposition Et jure de remplir le contrat moral qui le lie aux sénégalais « la position et le statut que nous aurons, c’est une posture véridique comme le veulent les sénégalais » a t-il fait savoir.

En clair, le jeune député dit ne pas être intéressé par des privilèges quelconques mais se veut d’être au plus prés du peuple « les privilèges et les calculs politiques ne nous intéréssent pas » .

Nouvellement élu député, Pape Djibril Fall reste « neutre » et promet de travailler pour un renouveau de l’hémicycle et un soulagement du peuple qui a élu cette 14iéme législature, Rappelons que la 13e législature expire le 14 septembre prochain. Pour la première session de la 14e législature, c’est le chef de l’Etat qui fixe la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale, selon l’article 63 de la Constitution.