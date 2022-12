Pape Djibril Fall : »On a été victimes de tentative d’assassinat »

Une tentative d’assassinat. C’est ainsi que Pape Djibril Fall qualifie ce qui lui est arrivé hier, lors de la manifestation de «Sunuy milyaar du rees». Il avait été hué et brutalisé par des manifestants et a dû être exfiltré d’urgence.

«C’est une tentative d’assassinat et de meurtre. C’est ainsi que nous le qualifions. Et nos avocats se penchent dessus pour voir la suite judiciaire à adopter», a déclaré Pape Djibril Fall qui a été hué et brutalisé hier lors de la manifestation de «Sunuy milyaar du rees».



Il déclare que lui et ses camarades ont essuyé des jets de pierres et des insultes. «Certains même avaient des armes blanches. C’est Dieu qui nous a préservés, car s’ils avaient réussi leur coup, on ne serait pas là aujourd’hui», indique Pape Djibril Fall.



Le leader des Serviteurs estime que de tels agissements n’ont pas leur place au Sénégal. Personne n’a le droit, dit-il, «d’attenter à la vie ou aux biens d’un leader qui, surtout, ne lui a rien fait.» Il révèle que nombre de ses collaborateurs sont traumatisés après cette mésaventure.



«Cette violence physique est précédé d’une violence verbale. Il y a une campagne de désinformation, une manipulation, de la calomnie et du mensonge qui a suscité cette situation. Et cela doit cesser dans ce pays», estime Pape Djibril Fall.

Igfm

