Pape Amadou Ndiaye distribue 5 milliards aux artisans et les sensibilise sur le respect des mesures barrières.

Il s’agit de la première tranche qui concerne 30 000 artisans sur 160 000, pour une enveloppe globale de 25 milliards.

Dans cadre de l’appui de l’état apporté aux différents secteurs impactés par le Covid 19, le ministre de l’artisanat et de la transformation du secteur informel vient de distribuer 5 milliards aux artisans inscrits sur le fichier « Force covid 19 ».

Au fait, il s’agit de la première tranche qui concerne 30 000 artisans sur 160 000, pour une enveloppe globale de 25 milliards. Ils ont reçu chacun 150 000 frs.

Pour le ministre de l’artisanat et de la transformation du secteur informel Pape Amadou Ndiaye, « c’est la preuve de l’engagement du chef de l’état qui tient sa promesse, car très conscient de l’importance du secteur et sensible à la situation des acteurs. »

« Le Ministre Pape Amadou Ndiaye rassure. »

En ce qui le concerne, le Président des maroquiniers du Sénégal Omar Thiam, interrogé par sud Fm, a exprimé une position équivoque : « nous nous réjouissons certes de cette aide, elle vient à point nommé, mais souhaiterions avoir une solution pérenne. »

Pour les observateurs, la plus large opinion rapportée de cette cérémonie à Diamniadio est la suivante : « Le Ministre Pape Amadou Ndiaye rassure. »

C’est pour cela que pour conclure, ce dernier a demandé aux bénéficiaires de cette aide de contribuer à la lutte contre le Covid 19 en respectant scrupuleusement les mesures barrières : « porter le masque, se laver les mains, et respecter la distanciation. »