Rencontre du ministre de l’Artisanat Pape Amadou Ndiaye avec les handicapés

Le Centre de promotion et de réinsertion des Handicapés de Thiès a abrité la rencontre du ministre de l’Artisanat et de la Transformation informelle avec les handicapés républicains. Pape Amadou NDIAYE s’est félicité à ce titre, de l’initiative du mouvement après sa tournée nationale de sensibilisation, les exhortant à renforcer les gestes –barrières et se faire vacciner massivement.





Partant, l’autorité a évoqué « le sens de générosité, de Solidarité et d’engagement du chef de l’Etat Macky SALL aux côtés des personnes vulnérables, lesquelles saluent l’annonce d’une vieille doléance pour « la généralisation, de la carte d’égalité de chance accordée par le chef de l’Etat » Par ailleurs, le ministre, connaissant le dynamisme des activités économiques du groupement, les informe également ” des tractations avec la DER, en vue de financer leurs activités.” Profitant de l’opportunité de cette rencontre, le ministre exhorte les sénégalais à se faire vacciner après l’exemple donné par le président de la République, les autorités sanitaires, ce qui ne fait plus de place au doute. « Puisque le vaccin est sûr, efficace et sans innocuité, ou effets secondaires, surtout dans ses formes graves qui causent beaucoup de décès ou de complications ». Ainsi, le ministre exhorte ses compatriotes à s’inscrire sur la liste de vaccination de la plateforme pour une plus grande transparence dans l’équité sociale recherchée.

Le directeur du Centre des handicapés, pour sa part, a remercié le chef de l’Etat et le ministre de l’Artisanat pour leur sollicitude et de toute la magnanimité accordée aux handicapés, qui, pour la première fois, « sous ce nouveau magistère, être véritablement pris en compte. » Il encourage le mouvement à se faire vacciner en faisant fi des rumeurs qui circulent contre les vaccins qu’il considère comme « un faux débat. »

Auparavant, Haby Cissé, présidente du mouvement a donné lecture de la liste du bureau et de leurs actions tout en remerciant les autorités, a fait un round up des relations liant le gouvernement et le centre qui travaillent la main dans la main depuis sa création, en décembre 2019.

Frappé de plein fouet pat la crise économique et sanitaire, le centre peine à poursuivre ses activités de transformation des céréales, fruits et légumes, de teinture, sérigraphie et sollicite l’appui du ministère de l’artisanat pour la relance…