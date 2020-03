Panel, suivi d’expositions a organisé par le Gie des femmes leaders de Thiès

Un important panel, suivi d’expositions a été organisé à l’Espace Jeunes, par le Gie des femmes leaders de Thiès,. C’était avec l’appui du service départemental communautaire et de la commission de la Protection des données personnelles. C’était le 12 mars dernier,lors de la célébration de la journée Internationale de la Femme…

« Un rendez – vous du donner et du recevoir «

Cette journée a été une opportunité pour Mme Ndoye , née Dieynaba Diarra chef du service de magnifier le travail remarquable de Mme Ka, née Ndèye Marie Diène Ndiaye, présidente du Gie des femmes leaders qui ,reconnait- elle , abat un travail important dans la gestion du dit groupement .Cette dernière faisant unanimement , l’objet de très bonnes observations, dans son engagement à côté des femmes pour lesquelles, elle se consacre totalement au sein de la plateforme. La partition de la commission des données personnelles a été ,selon le chef de service, fort enrichissante. Elle évoque même, un rendez-vous du « donner et du recevoir », dans l’usage du téléphone portable, avec l’accès à Internet et aux réseaux sociaux. »

Ce panel a donc imprégné avantageusement les femmes, aussi bien sur les bienfaits que les dangers, liés à l’usage de l’internet et des réseaux sociaux , en général » s’est encore appesanti Mme Dieynaba Diarra du développement communautaire. Il faut reconnaître que le gie des femmes leaders qui est à sa 3e édition d’exposition, dans de nombreuses filières , mène depuis 2017, un combat acharné dans l’autonomisation de la femme. Signalons que les femmes leaders ont chacune , en ce qui la concerne, une filière et une spécificité qui lui est propre dans les différentes transformations ( céréales locales de jus, fruits et légumes , du recyclage des déchets plastiques etc.)

» Utiliser le téléphone , sans en être victimes… »

Pour sa part, Mme Kâ née Ndèye Marie Ndiaye, leader en chef, des femmes de la plateforme , s’est félicitée de la réussite de l’exposition des femmes, lors de la journée internationale de 12 mars dernier, avec le déroulement du panel axé sur la lutte contre la vulnérabilité des femmes à travers les techniques de l’information et de la Communication, basées sur l’information tous azimuts en direction des femmes , des filles et des adolescents, sans en être victimes.La présidente invite à ce sujet » les mères de familles à s’intéresser à ce que font leurs enfants sur internet et à les encadrer » dans les supports analogues. D’ailleurs, ont été invités à ce panel, des élèves d’instituts et de collèges pour être des relais, auprès de leurs camarades.Bref, Mme Ka , consciente des enjeux, lance un appel pressant aux femmes pour prendre leur destin en main, à se joindre à la plateforme en fédérant leurs forces , pour actionner le levier du développement.( vidéo)

