PANEL PROGRAMME GENRE ET PROTECTION DE L’ENFANT A L’IA THIES

Le bureauGenre de L’IA de Thies a organisé mardi 21 juin trois panels pour parler de l’éducation et ses contraintes. L’activité s’est tenue à Thiès, en présence de nombreuses personnalités qui évoluent dans le système.

《10833 candidats sans état civil vont composer à l’entrée en sixième et le certificat de fin d’études élémentaires》. L’annonce a été faite ce mardi 21 juin par Madame Ndeye Nar Beye Djiba, responsable Genre au niveau de l’ Inspection d’académie de Thiès. Avec cette révélation, le système éducatif dans la capitale du rail est confronté à des défis majeurs dont la question de l’enrôlement des enfants, la problématique de l’état civil et sa fiabilité et le maintien des filles dans les filières scientifiques.

En effet, ces acteurs ont organisé ce panel pour discuter sur les trois sujets afin de proposer des solutions idoines qui vont participer activement sur la résolution définitive de cette problématique. Pour relever tous ces défis, les acteurs du système éducatif ont misé sur le programme genre et protection de l’enfant à l’inspection d’académie de Thiès.

Cette activité entre dans le cadre du Programme d’ Amélioration de la Qualité, de l’ Équité et de la transparence du secteur de l’éducation( PAQUET) qui vise à permettre à tous les enfants l’accès à l’éducation en s’adaptant à leurs différents besoins et contextes, ainsi qu’à fournir les ressources humaines adéquates.

À l’issue de cette rencontre, les acteurs ont décidé de mettre en évidence des recommandations fortes pour responsabiliser chaque acteur de cette prise en compte sur la problématique qui touche beaucoup d’enfants dans le cycle élémentaire.