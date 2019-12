PANEL MACKY 5-3-5 SUR LES GIGANTESQUES REALISATIONS DU PRESIDENT MACKY SALL A TASSETTE

Le Panel sur Macky 5-3-5 mettant en exergue les gigantesques réalisations du Chef de l’Etat dans la commune de Tassette, initié par la Maire-Secrétaire exécutif du Programme National de Développement Local (PNDL), ce Jeudi 26 Décembre 2019, a été une occasion pour les 51 chefs de villages de ladite circonscription, l’ensemble des Imams, la jeunesse, les 4000 membres de la Fédération de femmes, entre autres, venus assister à l’évènement aux cotés des autorités de la localité, de magnifier «l’engagement de notre édile à œuvrer pour le développement de la commune, à travers de nombreuses réalisations».

Le Maire de Tassette qui, depuis son installation, à l’issue des élections locales du 29 juin 2014, a réalisé d’importants investissements au profit de toutes les couches de la population Tassettoise, a mis l’accent sur « Le Programme de son Excellence le Président de la République, autour de « Macky 535 » à savoir les Cinq initiatives du Chef de l’Etat, les Trois Programmes et les Cinq accès». Entouré des panélistes, M. Mamadou Thiaw devait revenir sur le «Bilan tres appréciable» du Président de la République dans la commune de Tassette. Et d’être catégorique : «Le président Macky Sall a changé le visage de la commune de Tassette, et les populations peuvent en témoigner dans les tous les domaines. Qu’il s’agisse de la santé, de l’hydraulique, de l’éducation, de l’agriculture, en passant par tous les secteurs de la vie communale, ce en dehors même de nos compétences. C’est là une façon, pour Monsieur le Président, de responsabiliser davantage les élus des collectivités territoriales. Nous sommes donc, aujourd’hui, à l’ère de la territorialisation des politiques publiques ». Le Secrétaire exécutif du Programme National de Développement Local (PNDL) se veut d’avis qu’« aujourd’hui, sur tout l’ensemble du territoire national, les anciennes communautés rurales devenues communes, ont bien senti que l’équité territoriale que le Président Macky Sall prône est en train d’être mise en œuvre dans les 557 communes du Sénégal». A en croire ce « Travailleur » qui a été remercié et félicité pour une telle initiative qui montre, de sa part, une volonté de doter sa commune d’infrastructures de qualité et d’améliorer l’accès des populations aux services de base, « Le Président Macky Sall qui veut que toutes les communes soient d’égale dignité, a créé beaucoup de Programmes pour régler le problème de l’équité territoriale ». Et de citer « Le PUDC, le PUMA », entre autres, en plus d’autres Programmes déjà existants, comme le « Programme national de développement local ». Mieux, renseigne Mamadou Thiaw, « Lors de sa rencontre avec tous les élus du Sénégal, ce 10 Octobre2019, Macky Sall avait posé un Acte fort. Aujourd’hui rien n’est plus comme avant, parce qu’aujourd’hui le Président de la République nous a donné une Journée nationale de la Décentralisation. Aussi il a créé le Pacasen rural, après avoir lancé un excellent Programme qu’est le Pacasen urbain, qui touche 123 anciennes communes urbaines pour un montant de 130 milliards FCFA ». Il poursuit que « c’est quand il s’est rendu compte de l’existence d’une iniquité territoriale que le Président a crée ce Programme rural qui, aujourd’hui, est un espoir dans la mesure où toutes les communes du Sénégal seront dotées de ressources ». Pour dire que, selon le Maire Thiaw, « le Pacasen urbain et celui rurale toucheront l’ensemble des 557 Communes et les 42 Départements du Sénégal. On est donc à l’ère de la territorialisation des politiques publiques. Et s’il plait au Bon Dieu, dans les cinq prochaines années, le Sénégal se développera d’une manière étonnante ». Parce que, explique Mamadou Thiaw, « le Président Macky Sall a compris que le développement de notre pays se développe doit partir du bas vers le haut. Aujourd’hui donc, nous, les élus, sommes davantage responsabilisés. Les différentes communes du Sénégal seront dotées de toutes les ressources. Et nous allons, nous-mêmes, élus, porter les projets ». Ce qui d’une « importance capitale », pense le Maire de Tassette, selon qui, « aujourd’hui, les ressources ne viennent pas du haut vers le bas, mais avec la responsabilisation des élus, ce sont même ces derniers, qui, avec l’ensemble des populations, auront à gérer les ressources ».

Devant les populations de la Commune se sont mobilisées massivement pour cet important évènement, l’édile de la cité, dont les réalisations ont convaincu plus d’un sur le fait que « le passage du statut de communauté rurale à celui de commune peut être bien réussi, donnant ainsi à la communalisation intégrale, et plus généralement à l’Acte 3 de la décentralisation, toute leur pertinence», est largement revenu sur un « vœu » du Président Macky Sall quant à « la nécessité de travailler d’arrache-pied et laisser l’opposition parler ». Il remarque que « de 2012 à 2019, le Sénégal a, quand même, changé dans tous les domaines. De 35 km de goudron on a aujourd’hui dépassé les 200 km, ce entre autres Programmes autour des forages, de la Der, etc. ». Et de souligner : « Personne, aujourd’hui, ne peut nier les ‘’Gigantesques réalisations’’ du Président Macky Sall dans la Commune de Tassette, laquelle a aujourd’hui complètement changé de visage, en devenant une commune de pleine exercice, ce avec énormément d’heureuses mutations dans tous les domaines ». L Maire d Tassette se réjouit d’ailleurs du fait qu’« à présent, 136 jeunes Tassettois ont trouvé du travail décent, adéquat, au point de devenir des responsables de famille respectés, à la hauteur de leur mission ». Il rappelle que « Quand on est arrivé ici, il n’y avait que deux villages électrifiés. Aujourd’hui, le Président Macky Sall, en cinq ans, a électrifié 27 villages. Et de tels efforts sont valables pour tous les autres secteurs de la vie communale Tassettoise ». Aujourd’hui plus que jamais le Maire de la commune de Tassette continue dans cette voie. Il insiste sur le fait que « seule la satisfaction des besoins de nos populations guide nos actions ». Par de telles réalisations, le Secrétaire exécutif du PNDL a ainsi fini de démontrer qu’« il est possible de transformer positivement le visage de nos collectivités locales, si l’on fait preuve de volonté, d’initiative et de rigueur dans la gestion, ce en conformité à la vision du Président de la République qui a l’ambition de créer des entités territoriales viables, compétitives et capables de porter un développement durable ». Celui qui est en train de créer les conditions de viabilité de sa commune, n’a surtout pas manqué d’évoquer « Les perspectives du Chef de l’Etat, à travers un Programme d’une importance capitale : ‘’Le Liggéyeul Euleuk’’ ». Et Mamdou Thiax de demander aux populations des collectivités territoriales de se l’approprier. « Ce sont les populations qui doivent porter le ‘’Liggéyeul Euleuk’’, avec le ‘’Macky 535’’, à savoir ‘’Les Cinq Initiatives, Les Trois Programmes et Les Cinq Accès’’ ». Que donc d’initiatives qui, aux yeux du Secrétaire exécutif du Programme National de Développement Local, « participent à l’épanouissement de toute la population de Tassette, partant, montrent combien les dernières réformes institutionnelles proposées par son Excellence le Président Macky SALL visent, entre autres, à renforcer notre démocratie locale et à améliorer la gouvernance de nos territoires. Avec des institutions fortes et crédibles, une décentralisation plus poussée ».

Le maire de Tassette finira par lancer un appel à tous les fils, à toutes les filles du terroir, sans exception, pour, « ensemble, nous mettre tous et toutes dans les rangs afin de relever le défi du développement de notre chère commune, tel le vœu de notre cher Président Macky SALL. Je ne garde aucune rancune envers qui que ce soit. Tassette nous appartient. Tassettoises, Tassettois, unissons nos forces, mobilisons-nous autour de l’essentiel » ?