Pambal: Inauguration d’un marché et d’une gare routière

« L’inauguration d’un marché et d’une gare routière à Pambal a été un jour de célébration pour les populations locales. Le maire de la localité a ouvert ces installations flambant neuves en présence de M. Diagne Sy Mbengue et M. Yves Lamine Ciss, Maire de Mont Rolland.

L’inauguration d’un marché et d’une gare routière à Pambal est un événement important pour les populations locales. Il apporte un nouveau souffle d’espoir et de progrès pour les habitants de la ville et renforce l’engagement des leaders locaux en faveur du développement économique et social de la région. »

Partager : Tweet



WhatsApp