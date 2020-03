OUSSEYNOU KEÏTA : Seul Le Parti Socialiste Bouge A Thiès

«dans le cadre des répartitions de listes aux prochaines élections locales, les gens seront obligés de compter avec nous. Aujourd’hui, seul le parti socialiste bouge à Thiès. Nous faisons du porte-à-porte, pour discuter avec les gens, rencontrer les leaders d’opinion». Ces propos sont du Secrétaire général de l’Union communale PS de Thiès, Ousseynou Keita.

C’est dans la poursuite de l’exécution de son programme d’activités, que le bureau de l’Union communale du parti socialiste de Thiès, sous la conduite de son Secrétaire général, Ousseynou Keita, effectue des visites d’échanges auprès de ses coordinations. Une tournée qui s’inscrit en particulier dans la perceptive des élections locales qui se profilent à l’horizon. Et a permis à Ousseynou Keita, d’insister sur le fait que « le Parti socialiste, qui entend aller avec des coalitions gagnantes aux prochaines élections locales, a lancé sa grande offensive de mobilisation de ses troupes pour peser de tout son poids dans l’attribution des postes de conseillers et des mairies ». Le Secrétaire général de l’Union communale de Thiès remarquer que « les socialistes de Thiès travaillent d’arrache-pied en vue des élections locales », ce à travers « une phase de mobilisation, d’animation, de réveil des consciences et de rappel de nos camarades qui nous ont quittés ». Et de penser que d’« ici les locales, nous aurons fait une percée telle qu’à Thiès on sera obligé de tenir compte du parti socialiste dans l’attribution des conseillers des mairies, entre autres. Le moment venu on voudra peser de tout notre poids, véritablement, pour avoir les représentations qui nous sont dues ». Pour Doudou Gnagna Diop, membre du Bureau politique du parti socialiste, responsable de la communication de l’Union communale du parti socialiste à Thiès, « c’est le moment, à Thiès, pour le parti socialiste d’avoir des résultats, afin que nos jeunes soient présents au niveau des instances de décision, dans les mairies, en tant que conseillers municipaux, entre autres ». Selon lui, « il est ‘’inadmissible’’ de ne trouver dans l’ensemble des trois communes de Thiès-Est, Thiès-Ouest et Thiès-Nord qu’un seul conseiller socialiste ». Et de souligner : « il est impensable que nous nous sous-estimons, ce n’est pas encourageant. Il nous faut, dans le parti, des jeunes avec beaucoup d’espoir ». M. Diop reste catégorique sur le fait qu’« Il faut au Ps un programme de sensibilisation au niveau de la base pour que nos militants, surtout la jeunesse, sachent que l’objectif c’est d’aller occuper des postes de conseillers municipaux dans les mairies de Thiès-Est, Thiès-Nord et Thiès-Ouest, et de la Ville, au niveau des instances de décision ».