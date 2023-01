Ousseynou Diouf, Responsable politique à Thiès, reçu en audience par le Président Macky

Le Président Macky Sall a reçu en audience le Responsable politique à Thiès, Ousseynou Diouf, pour réitérer son soutien indéfectible et sa fidélité. Cette rencontre a permis au Responsable politique de présenter au Président la situation politique à Thiès et de discuter des enjeux et des défis auxquels est confrontée la région de Thiès. Le Président Macky Sall a exprimé son engagement à continuer à œuvrer pour le développement de cette région, en collaboration avec les acteurs locaux comme Ousseynou Diouf.

