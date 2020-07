Ousmane Sow Huchard rappelé à Dieu

Share on Twitter

Share on Facebook

Ousmane Sow Huchard alias « Sole­ya Mama » est décédé ce mercrerdidans une clinique de Dakar. L’ex député était d’après des informations reçues de sa famille, malade depuis 04 semaines. Il a finalement rendu l’âme des suites d’une arthrose.

M Sow a été anthropologue, muséologue, musicologue, critique d’art et chercheur, Ousmane Sow Hu­chard et jusqu’à sa mort PCA du Musée des Civilisations Noires de Dakar. Il avait été élu député le 03 juin 2007 pour un mandat qui ne sera pas renouvelé. En mars 2009, il devient conseiller municipal à la commune de Ziguinchor.

Militant écologiste actif, Huchard est l’un des membres fondateurs, en 1999, du Rassemblement des Ecologistes du Sénégal « les VERTS ».

Thies info présente ses condoléances à la famille éplorée et au monde de la culture