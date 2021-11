Ousmane Sonko : « Je ne signerai aucune charte pour la non-violence »

Le leader du parti Pastef y va sans ambages: « œil pour œil, dent pour dent » c’est le slogan mis en avant par Ousmane Sonko lors de la cérémonie d’investiture de Yewwi Askan Wi à Grand-Yoff ce dimanche 21 novembre. Dès lors, l’homme n’entend pas répondre à l’appel du Cadre unitaire de l’islam du Sénégal: ”je ne signerai aucune charte pour la non-violence”. Et pour cause, Ousmane Sonko estime que la violence dans l’arène politique « ne vient que du pouvoir », et pour sa part le leader de pastef de déclarer : «il ne faut pas se laisser faire ». Selon Sonko toujours, “Avec une certaine tolérance, cela deviendra de l’hypocrisie à la longue.” Un discours qui risque de raviver la tension sur l’arène politique déjà mouvementée ces derniers jours.

