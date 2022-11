Ousmane Diop tient Idrissa Seck et Talla Sylla comme responsables du blocage Politique à Thiès Nord. (déclaration)

Ousmane Diop tient Idrissa Seck et Talla Sylla comme responsables de la Léthargie et le blocage Politique qui sévissent à Thiès Nord. Le responsable politique du BBY après avoir remercié le Pdt de la République pour la baisse des prix, tacle Idrissa Seck et Talla Sylla qui selon lui sont les principaux responsables des ennuis politique dont les leaders politiques sont victimes à Thiès nord: Manque de Nominations aux postes de responsabilité, Manque de reconnaissance, léthargie politique, grosse débacle aux élections… Ousmane Diop, d’encourager ces leaders du nord à travailler d’avantage pour un futur meilleur.