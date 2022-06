M.Ousmane DIOP, Président du mouvement AWA (Alliance Wallu Askan wi) et responsable de l’Alliance Jëf Jël a été reçu en audience ce samedi 11 juin 2022 en présence de Monsieur Talla sylla conseiller spécial, à Paris par le Président de la République, par ailleurs Président de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar, son Excellence Monsieur Macky SALL.

Le frère de Talla sylla s’est résolument engagé, à la manière de ce soldat prêt à aller au front, drapé sa tenue, pour assurer la victoire de la coalition présidentielle à Thiès face à « l’impopulaire et l’asocial » Birame Souleye Diop selon ses propres termes.

Pour qui connait le « baay Faal »Ousmane DIOP, comme son mentor Talla sylla quand il s’engage, rien ne doit nous surprendre de lui, qui est un homme de refus mais également de sacerdoce au service exclusif de son peuple.

Déjà, au sortir des locales, il avait déclaré publiquement qu’il serait le premier opposant à Birame Soulèye et avait mis en garde de lui faire payer les dérives de son mentor Sonko.

Pour le « baay faal » Ousmane DIOP, l’heure a enfin sonné de montrer à Ousmane Sonko et sa cohorte que le SÉNÉGAL n’est pas leur propriété, mais celle de tous et aucune concession ne leur sera désormais faite face à leur désirs de le brûler ou d’y instaurer un climat de peur permanente. Désormais, la peur va changer de Camp.