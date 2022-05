Élu maire de Thiès-Est sous les couleurs de Yewwi Askanwi, Me Ousmane Diagne a été reçu en audience hier par le président Macky Sall. L’information est donnée par Ousmane Diop, responsable Apr à Thiès-Nord qui a pris part à la rencontre entre Macky Sall et les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Thiès.

Ousmane Diop, a saisi l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Ousmane Diagne: « Je tiens à féliciter mon ami et frère Me Ousmane Diagne avec qui j’ai longuement cheminé. Il a été reçu par le président et il s’est dit prêt à travailler avec la coalition Benno Bokk Yakaar ». Non sans lancer un appel à l’endroit du maire de Thiès-Nord Birame Souleye Diop et au maire de Thiès-Ville Babacar Diop qu’il invite à rejoindre la mouvance présidentielle pour l’intérêt des Thiessois.

« Le président Macky Sall que j’ai vu hier est un lion qui ne dort pas. C’est un lion qui attaque », a-t-il soutenu. Avant d’ajouter que « Le président a sévèrement mis en garde les responsables politiques qui tenteraient de saboter le travail au niveau de la coalition ». Pour dire que le chef de l’État veut mettre toutes les chances de son côté pour gagner les législatives. » Je m’adresse à Birame Souleye Diop, je lui avais déclaré que je serai son premier opposant à Thiès-Nord. S’il se libère de là où Sonko l’a attaché, il pourra réussir sa mission auprès des Thiessois « , conclut Ousmane Diop

