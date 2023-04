Organisation ligue des champions féminine 2023 et CHAN 2024 : La CAF ouvre le processus d’appel d’offres pour les candidatures

Les dépôts de candidatures se clôtureront le dimanche 06 mai 2023. Le Comité Exécutif de la CAF est chargé d’examiner les candidatures des Associations Nationales pour l’organisation des deux compétitions.

Conformément aux exigences, les dossiers de candidature à soumettre par les pays candidats doivent contenir le nom des stades accueillant les matches, les installations d’hébergement et de transport, les installations d’entraînement en plus des garanties gouvernementales, y compris, mais sans s’y limiter, les visas d’entrée et les permis pour toute la durée de la compétition et une garantie que tout engagement formellement pris par l’association nationale concernée sera également considéré comme accepté par son gouvernement.

Thiés info avec wiwSport

Partager : Tweet



WhatsApp