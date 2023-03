Ordre des avocats: La suspension de Me El Hadji Diouf levée, il est sous sursis pendant 08 mois

La décision vient de tomber, la suspension de Me El Hadji Diouf est levée.

D’après nos confrères de la RFM, l’avocat bénéficie désormais d’un sursis de 8 mois.

Rappellons que Me El hadji Diouf avait été suspendu depuis le 7 février. Il est poursuivi pour ses nombreuses sorties médiatiques sur l’affaire Sweet Beauty opposant sa cliente Adji Raby sarr et le leader du pastef, Ousmane Sonko.

Le Conseil de discipline de l’Ordre est composé de dix-neuf juges dont le Bâtonnier, qui en assure la présidence, les avocats Me Ciré Clédor Ly et Me Bamba Cissé avocats du leader du Pastef font parti du conseil de discipline.

Me El hadj Diouf peut donc continuer à plaider des dossiers mais il lui est interdit de parler du dossier Sweet beauty durant le sursis.

