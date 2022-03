En 2020, la contribution des compagnies minières au budget de l’Etat sénégalais a augmenté de 22 % à 268 millions $, notamment grâce à une légère hausse de la production industrielle d’or. Ces revenus devraient croître à mesure que de nouvelles mines entreront en service.

Les pions s’alignent peu à peu pour l’australien Chesser Resources qui travaille à se hisser au rang des producteurs d’or au Sénégal. En effet, la compagnie vient de publierles résultats d’une étude de portée réalisée sur son projet Diamba Sud et qui révèlent que la future mine a la capacité de produire jusqu’à 704 000 onces d’or sur une durée de vie de 7 ans et demi, pour un coût global de 820 $/oz.

Les deux premières années de production devraient voir l’actif livrer environ 244 000 onces d’or à un coût global de 545 $/oz. Pour son développement, le projet va nécessiter un investissement de préproduction de 159 millions de dollars, y compris 23 millions de dollars pour gérer les imprévus. Notons que pour un prix de l’or de 1 800 dollars/oz, Diamba Sud aurait selon l’étude une valeur actuelle nette après impôt de 301 millions de dollars et un taux de rentabilité interne de 59 %.

« Ces excellents résultats de l’étude de portée démontrent clairement qu’il existe une future mine d’or potentielle à faible risque et très robuste à Diamba Sud », se réjouit Andrew Grove, PDG de Chesser. La compagnie minière compte lancer sous peu une étude de faisabilité et une décision finale d’investissement est attendue dans les 18 à 24 prochains mois. Aussi, Chesser mène actuellement une campagne de forage qui se concentre sur le gisement Karakara (zone H) et l’extension des ressources dans les zones A et D (les deux seules zones prises en compte par l’étude exploratoire). L’objectif est d’améliorer l’estimation des ressources minérales et d’effectuer de potentielles nouvelles découvertes.

Ecofin