Le mois de Ramadan constitue un moment fort pour renforcer les valeurs de solidarité et de partage.

Comme à l’accoutumée, le ministre de l’intérieur, Monsieur Antoine Félix Abdoulaye DIOME, par le biais du mouvement CAAD( Club des amis de Antoine(section ucad), vient apporter du réconfort à la communauté estudiantine à l’occasion du mois du jeûne; un mois symbole de générosité.

Il s’agit d’une distribution de kits alimentaires à grande échelle destinés aux étudiants dans les appartements. Cette opération d’œuvre sociale est ainsi destinée à subvenir au mieux aux besoins et atténuer le poids financier qui pèse sur les étudiants. Ces appuis sont constitués de riz, du sucre, du lait, du café, de boissons, chocolat, beurre, mayonnaise, dattes…

Merci au Ministre de l’intérieur, AFAD. On ne pourrait trouver un autre mot pour vous envoyer la reconnaissance et l’amitié pour cet accompagnement permanent et constant de partage et de solidarité aux côtés des étudiants.

Que Dieu vous donne la force d’accomplir l’exaltante mission que le Président de la République Monsieur Macky Sall vous a confiée pour le Sénégal 🇸🇳

À vos côtés, pour un meilleur Sénégal.

Club des amis d’Antoine Félix Diome

CAAD/UCAD

Le coordonnateur Modou Diouf