Opération masque obligatoire : La police met la main sur 1 173 individus et récolte plus de 2 millions de francs d’amendes

48h après la publication du communiqué du ministre de l’Intérieur, les forces de sécurité sont descendues sur le terrain pour contrôler le port obligatoire du masque. La police a investi les principales artères de la capitale de Sandaga à Liberté 6, pour traquer les récalcitrants. Ainsi, en 48h, 1173 personnes ont été verbalisées et ont dû payer 3000 francs pour non port de masque. La police, qui compte maintenir le dispositif de contrôle dans les lieux publics, a récolté plus de 2 millions de francs lors de la première opération.