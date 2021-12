Opération de Salubrité à Thies Nord : Boubacar Ly (coalition And Siggil Thiès) s’illustre à Thiapong

Depuis 2011, les populations de Tiapong, Nasrou, Kawsara et les quartiers annexes de la commune -nord ,vivent un véritable calvaire dans ce no man’s land enclavé. Pour mettre fin à leurs difficultés, la grande Coalition citoyenne « And Siggil Thiès » a pris en main leur destin, se substituant aux autorités en exercice. Elle a organisé une journée d’assainissement. A l’avant-garde de cette lutte, on note Alioune THIAM riverain à Tiapong et investi sur la liste dirigée par Ousmane DIOP, Boubacar LY tête de liste proportionnelle ayant engagé tous les frais pour la mise en œuvre de cette grande opération de salubrité. Cheikh Oumar CAMARA résidant dans le quartier depuis 7 ans, à également livré un témoignage pathétique sur le vécu des populations de Nasrou, Tiapong et Kawsara qui cohabitent avec le canal sauvage qui empêche même les voisins de se rencontrer, ou d’échanger les civilités d’usage.

Les habitants disent avoir toujours frappé aux portes des autorités administratives, municipales, pour la réhabilitation dudit canal et le désherbage de la broussaille, en vain. « C’est pour la première fois que Boubacar LY, aspirant à un poste électif fasse un tel geste d’appui aux populations qui lui seront gré et apprécié à sa juste valeur. » C’est pourquoi, les populations de cette contrée disent désormais « avoir scellé avec leurs bienfaiteurs, un partenariat solide et sincère ».

En cherchant des candidats sérieux et crédibles les populations de Tiapong et ses environs disent les avoir trouvé au près de Boubacar LY, Alioune THIAM ainsi qu’à toute la coalition And Siggil Thiès, en leur apportant leurs suffrages au centre de vote de la localité, pour une victoire éclatante au soir du 23 janvier prochain. « En vérité, le canal de Tiapong qui hante le sommeil des riverains, les maux qui ont pour nom : enclavement, manque d’eau, d’électricité, insécurité avec des agressions fréquentes. »Si la coalition gagne la commune, elle compte s’attaquer à l’aménagement de la zone entre autres urgences des populations…