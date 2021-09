OMAR SY CITÉ PARMI LES 100 PERSONNALITÉS LES PLUS INFLUENTES AU MONDE

L’acteur franco-sénégalais, Omar Sy, vedette de la série Lupin, succès mondial de Netflix en 2021 est parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde selon Time Magazine. « Omar a tous les ingrédients et toutes les compétences pour pouvoir faire n’importe quoi – produire, réaliser, etc. – et le faire avec un cœur ouvert et généreux. S’il y a une chose à retenir, c’est sa gentillesse qui vous imprègne et imprègne l’espace quand vous êtes avec lui », a écrit l’acteur et réalisateur Bradley Cooper, co-partenaire de jeu du natif de Trappes dans la comédie À Vif (2015), à travers un court texte dédié au comédien français.

Omar Sy a entamé, au mois d’août dernier, les prises de vue de “Tirailleurs”, un film historique dans lequel il incarne un père sénégalais qui s’engage dans l’armée française pour retrouver son fils, enrôlé de force en 1917.