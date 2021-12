Olivia Yacé sacrée Miss Monde Top Model 2021

Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021 a été sacrée Miss Top Model à la 70è édition du concours Miss Monde, ce 6 décembre 2021 à San Juan, capitale de Porto Rico. Un pas de géant qui propulse l’ambassadrice de la beauté ivoirienne dans le top 40 de la compétition.

Auréolée de la couronne de Miss Côte d’Ivoire 2021 et dans la foulée, du manteau de porte-étendard du drapeau ivoirien au concours Miss Monde, Olivia Yacé a siégé, ce 6 décembre, sur la première marche du podium du concours Top Model de la compétition. Une victoire dans la finale avant la lettre qui confère d’ores et déjà à la reine de beauté éburnéenne, une place dans le gotha des 13 meilleures candidates et dans le top 40 de la compétition sur les 100 miss en lice.

Après décision du jury, la Miss World Top Model 2021 est Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021 et elle est suivie par Audrey Monkam du Cameroun, qui occupe la deuxième place. Le challenge Miss World Top Model donne l’occasion à chaque candidate de se mettre en valeur sur le podium, d’une part dans des robes nationales. Ensuite, elle défile dans des créations de designers locaux (Portoricains). Olivia Yacé, Miss 2021 de la Cote d’Ivoire, est donc parvenue à se positionner en première place de cette phase et s’offre ainsi une place à la finale du concours Miss Monde. Parviendra-t-elle à succéder à la Jamaïcaine Toni-Ann Singh ? La réponse, le 16 décembre 2021, au Coliseo José Miguel Agrelot, à San Juan, à Porto Rico.