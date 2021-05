OFFICIEL : ZIDANE QUITTE LE REAL MADRID !

Sa décision est prise. Le technicien français a décidé de quitter ses fonctions d’entraîneur du Real Madrid après une saison exténuante et sans titres remportés. Comme en 2018, le double Z s’en va avant même la fin de son contrat, de son propre chef. Plusieurs sources concordantes en Espagne affirment que l’entraîneur a appelé ses joueurs un à un hier dans la soirée pour les avertir de son choix.

Via un communiqué , le club a annoncé la nouvelle et a tenu à remercier son désormais ex-entraîneur : “Le Real Madrid communique que Zidane a décidé de mettre fin à son actuelle étape en tant qu’entraîneur du Real Madrid. Le club respecte sa décision et le remercie pour son professionnalisme, son engagement, sa passion durant toutes ces années et pour ce que représente sa figure pour le Real Madrid.

Zidane est l’un des grands mythes du Real et sa légende va au-delà de ce qu’il a été comme entraîneur et joueur de notre club. Il sait qu’il est dans le coeur du madridisme et que le Real Madrid est et sera toujours sa maison.”

Son départ étant désormais acté, le Real Madrid va devoir s’atteler à trouver son remplaçant. Parmi les favoris à la succession du Français, reviennent les noms de Raúl, l’actuel coach du Castilla, ainsi que de deux Italiens, Massimiliano Allegri et Antonio Conte.