La solidarité ne s’improvise pas, elle est involontaire et permanente.

En prélude de la fête de la Tabaski, le ministre de l’intérieur , Monsieur Antoine Félix Abdoulaye DIOME, a offert à des centaines de familles khomboloises des moutons.

En effet, compte tenu que la fête de la Tabaski constitue un moment fort pour renforcer les valeurs de solidarité et de partage, le ministre de l’intérieur n’a pas lésiné sur les moyens afin de soulager des centaines de familles sur certaines dépenses. Cet élan de solidarité indéfectible révèle son humanisme, sa sociabilité mais surtout son attachement aux populations khomboloises.

Merci beaucoup au Ministre de l’intérieur, AFAD. On ne pourrait trouver un autre mot pour vous magnifier notre contentement et notre fierté mais nous ne cesserons de prier pour vous. Allah puisse vous rétribuer de ses bienfaits et facilite votre mission en tant que garant de la sécurité publique et du bien être des citoyens et de leur bien, car «Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d’Allah ressemblent à un grain d’où naissent sept épis, à cent grains l’épi. Car Allah multiplie la récompense à qui Il veut et la grâce d’Allah est immense, et Il est Omniscient.» (Al Baqara Verset 261)