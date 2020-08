Nouveaux code de la presse: Macky Sall appelé à signer les décrets

Dans le cadre de son programme de formation et de mise à niveau, la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), a organisé, pour deux jours, un atelier de formation sur le Code de la presse, à la Fondation Friedrich Ebert, à Dakar révèle vox populi.

Occasion saisie par le vice-président de la CJRS et responsable de la formation pour interpeller le président de la République pour qu’il signe les décrets d’application du nouveau Code de la presse.

En effet, depuis le vote du nouveau Code de la presse, le 20 juin 2017 et sa promulgation le 13 juillet de la même année, les décrets d’application ne sont toujours pas signés par le Président Macky Sall.

«La loi a été votée depuis 2017 et nous déplorons la lenteur de la signature des décrets d’application. Nous interpellons le président de la République, parce qu’on ne peut pas défendre le Code sans pour autant connaître le contenu.

Depuis 3 ans, le Code dort dans les tiroirs, en attendant la signature des décrets d’application. Nous pensons que c’est anormal et nous interpellons le président de la République et le ministre de la Culture et de la Communication», a dit Migui Marame Ndiaye.

«Si on fait le constat, la loi sur le viol a été votée en deux semaines et les décrets d’application ont été signés dans la foulée. Parce que le viol est un crime et nous le comprenons. Mais le Code de la presse est un outil de travail qui est très important pour nous les acteurs de la presse. C’est ce Code qui va nous permettre d’assainir le milieu», a-t-il martelé. L’atelier de formation, dont la première étape se fait à Dakar, regroupe les jeunes reporters de Thiès, de Dakar et sa banlieue.