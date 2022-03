Un nouveau braquage sur la Route Nationale numéro 4 entre Bignona et Oulampane, a eu lieu ce matin. Le conducteur d’un véhicule particulier, contraint à l’arrêt par des tirs de sommation d’hommes lourdement armés.

Ce sont des bandes armées supposées appartenir à la faction de Salif Sadio, qui ont encore semé le trouble ce matin sur la RN4. Un véhicule privé qui roulait dans le sens Bignona-Oulampane a essuyé des tirs des éléments armés suite à son refus de s’immobiliser.



Traumatisé, l’homme s’est confié à la RFM, sous couvert de l’anonymat : «Je suis venu jusqu’après Badiouré, j’ai vu des individus sortir devant moi dans les buissons. Immédiatement, je me suis arrêté, j’ai fait marche arrière. Ceux qui étaient devant ont tiré sur moi. Et puis d’autres sont sortis de derrière et ont tiré sur mes deux pneus. J’ai essayé de maitriser le volant, je suis sorti de la voiture les mains en l’air. Ils m’ont demandé pourquoi je fuyais. J’ai dit que c’est parce j’avais peur. » L’homme d’ajouter qu’une vingtaine d’individus, ayant une lance-roquette, l’a encerclé et dépouillé de tous ses biens. Ce chauffeur s’est ensuite rendu à la gendarmerie de Bignona pour faire une déposition.

Igfm