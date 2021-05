“Nous ne laisserons personne essayer de ternir l’image de Augustine Tine” Dixit Diabel Dieng

Diabel Dieng militant de l’APR prend la défense du Ministre Augustin Tine, Coordonnateur du BBY dans le Département de Thies. Ceci après l’attaque de Maguette Ndiaye qui avait Déclaré dans une interview devenue populaire sur la chaine Thiesinfo , à l’occasion de la cérémonie de remise de denrées du Ministre Abdou Aziz Mbaye à Keur Modou Ndiaye, Maguette Ndiaye avait déclaré que Augustin Tine ne s’occupe que de son Fandène, laissant en rade les autres localités environnantes.

Voici la Réponse de Diabel Dieng envoyée à la rédaction de Thiesinfo.

“C’est avec surprise que nous avons lu ce Vendredi 07 un article faisant état d’« Attaques sévères du poulain du Ministre Abdoul Aziz MBAYE sur Augustin TINE » signé par Maguette NDIAYE et l’accusant au passage d’être à la source des divisions de l’APR à Thiès.

Ce comportement immature et irresponsable est l’œuvre de personnes malintentionnées qui font dans le chantage et la manipulation. Lors de la rencontre avec les anciens de l’APR au Mois d’avril dernier, les propos du Ministre d’Etat ont été clairs et ne doivent pas être interprétés de cette façon. Ce qu’il a dit et qui est d’ailleurs normal, est que les militants doivent pouvoir compter sur tous les responsables et que chaque militant doit pouvoir compter sur le responsable qui lui est proche, citant ainsi l’exemple de son ami le Ministre conseiller Abdou Aziz Mbaye qui fait beaucoup pour Keur Modou Ndiaye.

Loin d’une offense, il s’est plutôt agi de rappeler à l’occasion de cette rencontre saluée par tous, l’impératif qu’il y a de conjuguer les efforts des différents responsables pour satisfaire aux différentes sollicitations des militants dans la Coalition BBY. Que certains analysent ce propos d’une manière négative au point de vouloir s’en servir pour solder d’autres comptes, c’est juste malheureux. Le Ministre d’Etat Directeur de Cabinet Politique du Président de la République demeure attaché à l’unité dans le Parti et dans la Coalition.

Le témoignage poignant des femmes de BBY à l’occasion de leur activité du 1er Mai, celui permanent des jeunes du Parti et des étudiants et de toutes les couches du Parti, informent sur sa personnalité et son engagement au sein de BBY et surtout de l’APR. Lui qui s’est engagé aux côtés du Président Macky SALL aux premières heures de son combat, lui qui s’est battu pour faire de l’APR une véritable force politique dans le Département de Thiès, ce n’est pas lui qui entretient les démons de la division. Ceux sont les manipulateurs et maitre-chanteurs qui constituent le véritable problème et nous militants engagés ne laisserons personne essayer de ternir l’image de ce Vaillant Responsable qui, jour et nuit, se bat pour la cause.

Nous savons leurs véritables préoccupations et elles tiennent à des intérêts personnels. La tentative de déstabilisation ne passera pas. Le Ministre D’Etat Dr Augustin TINE continuera à Coordonner sereinement la Coalition BBY et l’APR dans le Département de Thiès parce qu’il a la confiance du Président Macky SALL et les tentatives, mensonges et manipulations n’y peuvent rien. Nous sommes témoins de ses efforts et de son engagement et nous ne laisserons plus personne tenter de saboter ce travail. “

Diabel Dieng