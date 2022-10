Ismaila Madior fall est revenu aux commandes récemment après avoir été nommé une 2nde fois ministre de la Justice dans le gouvernement d’Amadou Ba.

Largement Pointé du doigt pour être un acteur phare du 3e mandat, le constitutionaliste assure qu’il n’est pas ramené à ce poste, lui qui était aux manettes de la dernière réforme constitutionnel, pour piloter la question du troisième mandat.

«Je ne suis pas venu pour une question de 3e mandat. Parce que la constitution est déjà écrite et on ne va pas la réécrire. Et même si on voulait la réécrire pour faire un 3e mandat on n’a pas de majorité qualifiée à l’Assemblée nationale pour faire passer le texte», a indiqué le ministre de la Justice, invité du «Jury du dimanche.»

Et de poursuivre : «Donc, ça n’a aucun sens qu’on viennent dire qu’il est revenu pour la question du 3e mandat. Je ne suis pas non plus une instance habilitée à me prononcer sur le 3e mandat. Je ne suis pas en mission commandée pour un 3e mandat. Non, pas du tout.» a t-il lançé à ses détracteurs.

Dans ce débat aussi, le ministre de la justice a été invité à se prononcer sur le traitement des dossiers des cas Sitor Ndour et Ousmane Sonko tous deux hommes politiques mais d’appartenances différentes, accusés de viols; Ismaïla Madior Fall n’a pas voulu se pencher sur la question affirmant qu’il n’est pas un juge d’instruction, et que si jamais il venait à donner son avis sur la question, celà pourrait amener certains à penser qu’il a main mise sur certains dossiers pendant en justice.

Enfin, au cours de cet entretien du jury du dimanche, à la question du journaliste Mamadou Ibra Kane sur des informations largement relayées il y’a quelques jours affirmant que Serigne Bassirou a été nommé procureur de Thiés; le ministre de la justice garde des sceaux déclare n’avoir jamais été au courant d’une telle nomination.