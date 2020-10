Non-accréditation de la Presse en ligne pour le match Sénégal vs Mauritanie : L’APPEL et L’ANPS parlent de discrimination

La discrimination dont ont été victimes les organes de de la presse en ligne, de la part de la Fédération de football, n’ont pas laissé insensible l’Association nationale de la presse sportive du Sunugaal (ANPS). Après le communiqué de l’association des Editeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL), qui dit non à cette décision unilatérale, c’est au tour de l’ANPS de trouver la décision irréfléchie. « Nous constatons la décision prise de ne pas accorder aux sites en ligne des accréditations pour le match amical, (Sunugaal-Naritanie), prévu ce mardi 13 octobre au stade Lat-Dior de Thiès». «Nous pensons qu’une telle décision n’a pas été très bien réfléchie. Pour cause, même s’il faut admettre que la situation de pandémie de la Covid-19 impose des mesures drastiques et/ou autres restrictions, nous pensons que vous disposiez d’une seule alternative : jouer le match à huis clos. Ce qui aurait mis tout le monde sur le même pied», souligne l’ANPS.