Nomination de Talla Sylla comme conseiller spécial du Président : Macky Sall va t-il réconcilier les politiciens Thiessois?

Des retrouvailles bénéfiques pour la république et profitable à Thiès?

Au lendemain de la nomination de Talla Sylla comme conseiller spécial du Président de la république, après Idy au CESE , les supputations, commérages et commentaires ont été nombreux, mais que faut-il en retenir ?

Il ne s’agit pas de se rappeler ce qu’ils se sont dits, (Macky-Idy, Idy-Talla ou même Talla-Macky), mais d’avoir les yeux rivés sur l’avenir. Il s’agit de les considérer désormais tous du même bord, dans la mouvance présidentielle, avec comme dénominateur commun d’avoir tous répondu favorablement à l’appel du Président Macky Sall.

N’ont-ils pas « le droit » pour ne pas dire « le devoir » de se retrouver pour l’intérêt national comme précisé par Idrissa Seck et Macky Sall ?

Idrissa Seck à la Présidence du CESE et Talla Sylla Conseiller du Président, ne doit susciter ni des rancœurs, ni des frustrations, mais des réjouissances. N’ont-ils pas tous été proches du Président Wade avant de le quitter ? N’ont-ils pas alors « le droit » pour ne pas dire « le devoir » de se retrouver pour l’intérêt national comme précisé par Idrissa Seck et Macky Sall ?

A Thiès, cela devrait donner un climat politique apaisé, et davantage si, pour les prochaines locales, Siré Dia, Ndèye Tické Ndiaye, Malick Mbaye, Abdou Mbow, le BBY de Thies, les nouvelles forces émergentes (Abdoulaye Dièye, Habib Niang etc.) et les nouveaux ministres Pape Amadou Ndiaye et Yankhoba Diattara sont bien intégrés dans une grande coalition BBY au lieu de se tirer dessus.

« Macky Sall m’a demandé d’être proche des populations. »

Ce qui importe le plus, après la nomination de Talla Sylla, ce n’est ni le bureau à la présidence, ni le badge qui lui ouvre les portes, ni la voiture de fonction, mais ce que cette position lui permettra de faire pour sa ville.

Il a déjà d’ailleurs décliné sa feuille de route après son audience de jeudi dernier avec le porte-parole du Khalif des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre : « Macky Sall m’a demandé d’être proche des populations. »

La Grande Réconciliation des Thiessois

Macky Sall va t-il réconcilier Talla Sylla et Idrissa Seck? Et Puisqu’il a été à la base de cette effervescence politique, mère de toutes les velléités et batailles politique dans la capitale du rail. Son désir de conquête de la ville imprenable a été sans doute à la base de toutes sortes de placement politique avorté, d’invectives, d’accusation à la trahison et de prétention gargantuesques. Aujourd’hui à l’heure du “Mbourock Sow”, le Président Macky Sall se doit de redonner de la force à ceux qui l’ont servi et recoller les morceaux entre ceux qui l’ont aidé à “affaiblir” ses adversaires coriaces de la ville aux deux gares qui ont indirectement rendu accessible, aujourd’hui cette Réconciliation “salutaire” pour Thies et le pays.