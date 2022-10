« Aujourd’hui, à l’heure du bilan, je crois que si nous comparons les salaires de 2016 à ceux de 2022, on sait quand même que cet effort-là a été couronné de succès. » Ainsi l’ancien Secrétaire Général du SAEMSS s’était-il prononcé, pour tirer un bilan de ces deux mandats en tant que Secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (SAEMSS). Positif ou pas, ce bilan ou le personnage de M. Sène, a probablement pesé sur le choix du président de la République. En effet, Saourou Sène a eu la confiance du président Macky Sall. L’ancien SG vient d’être nommé conseiller spécial du président de la République.

« Oui le Président Macky Sall m’a fait l’honneur de me nommer Conseiller Spécial à la Présidence de la République ! J’ai voulu attendre de prendre d’abord service pour ensuite communiquer avec les miens, et avec l’opinion de façon générale, mais la presse n’a pas attendu ce moment pour partager l’information ! Je renouvelle ma reconnaissance au Chef de l’État son Excellence le Président Macky Sall pour les accords historiques signés avec l’État du Sénégal, je le remercie surtout pour la confiance qu’il vient de me manifester en me nommant Conseiller Spécial. Ma conviction est que quelle que puisse être l’importance de nos ressources (Pétrole, or, gaz, zircon…) ces dernières ne sauraient être plus utiles que les ressources humaines, indispensables à tout progrès économique, social, culturel… », a expliqué l’ancien SG du SAEMSS.

« Pour ma part, je considère que si le Chef de l’État m’a nommé avec une vie syndicale remplie à tout point de vue (toute modestie mise à part) c’est parce que, incontestablement, il accorde une attention particulière au secteur surtout dans un contexte où l’école doit jouer pleinement son rôle de gardienne du temple pour la préservation de certaines valeurs comme le respect de l’autre, la tolérance, la discipline la non-violence, bref la responsabilité et la respectabilité que chaque citoyen doit incarner… », a encore ajouté, Mr Sène.

Pour terminer, il sollicite des prières pour la réussite de sa noble mission et profite pour dire à tous ses collègues enseignants qu’une nouvelle mission commence au service du Sénégal et de son ÉCOLE dans une autre sphère et il compte sur eux pour la réussir pour l’intérêt exclusif du Sénégal et des sénégalais !

Dakaractu